Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Серхио Рамос: «Вылет из Кубка – это провал, но у «Реала» еще есть Лига чемпионов»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Кубок Испании Лига чемпионов Леганес

    Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Леганеса» (1:2) в ответном матче ¼ финала Кубка Испании (первая игра – 1:0).

    «Вылет из Кубка – это провал. Настали трудные времена, но мы должны сплотиться как можно сильнее и ни в коем случае не махать рукой на сезон. Нужно достойно доиграть его. Мы должны учиться на ошибках.

    Мы все несем ответственность за результат и надеемся, что этот опыт пригодится нам в будущем. У нас все еще есть Лига чемпионов (в 1/8 финала мадридцы сыграют с «ПСЖ» – прим. Sports.ru).

    Положение Зидана? Я не большой сторонник перемен. Мы первые, кто встанет на его защиту», — сказал Рамос.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться