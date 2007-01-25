Серхио Рамос: «Вылет из Кубка – это провал, но у «Реала» еще есть Лига чемпионов»

Капитан Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Леганеса» (1:2) в ответном матче ¼ финала Кубка Испании (первая игра – 1:0).

«Вылет из Кубка – это провал. Настали трудные времена, но мы должны сплотиться как можно сильнее и ни в коем случае не махать рукой на сезон. Нужно достойно доиграть его. Мы должны учиться на ошибках.

Мы все несем ответственность за результат и надеемся, что этот опыт пригодится нам в будущем. У нас все еще есть Лига чемпионов (в 1/8 финала мадридцы сыграют с «ПСЖ» – прим. Sports.ru).

Положение Зидана? Я не большой сторонник перемен. Мы первые, кто встанет на его защиту», — сказал Рамос.