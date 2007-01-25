Зинедин Зидан: «Это мой личный провал, потому что я отвечаю за результат»

Главный тренер Зинедин Зидан рассказал о вылете из Кубка Испании.

«Очевидно, что это мой личный провал. Я несу всю ответственность за результат.

Мы не играли в свой футбол, особенно в первом тайме. Команда была недостаточно хороша. Мы играли не так, как должны были.

Это очень сложный, болезненный момент для всех в клубе.

Мы проанализируем это поражение, особенно я, потому что несу ответственность за результаты команды. Мы не смогли исправить положение, у нас было 90 минут, но мы не справились.

Теперь нужно думать о предстоящих матчах, в ближайшие выходные у нас еще одна игра. У нас не остается другого выхода, кроме как продолжать работать», – сказал Зидан.