Зинедин Зидан: «Это мой личный провал, потому что я отвечаю за результат»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о вылете из Кубка Испании.
«Очевидно, что это мой личный провал. Я несу всю ответственность за результат.
Мы не играли в свой футбол, особенно в первом тайме. Команда была недостаточно хороша. Мы играли не так, как должны были.
Это очень сложный, болезненный момент для всех в клубе.
Мы проанализируем это поражение, особенно я, потому что несу ответственность за результаты команды. Мы не смогли исправить положение, у нас было 90 минут, но мы не справились.
Теперь нужно думать о предстоящих матчах, в ближайшие выходные у нас еще одна игра. У нас не остается другого выхода, кроме как продолжать работать», – сказал Зидан.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.