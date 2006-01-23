«Зенит» интересуется хавбеком «Атлетико» Гайтаном

Полузащитнико «Атлетико» Николас Гайтан интересен «Зениту».
Мадридский клуб готов вести переговоры о трансфере 29-летнего аргентинца, но сам игрок предпочел бы остаться в Европе.
В данный момент Гайтан оформляет гражданство Португалии, в которой 6 лет играл за «Бенфику».
Напомним, что летом 2017 года из «Атлетико» в «Зенит» перешел другой аргентинец – опорный полузащитник Матиас Краневиттер.
Подробную статистику выступлений Гайтана вы можете посмотреть здесь.
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