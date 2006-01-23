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    «Зенит» интересуется хавбеком «Атлетико» Гайтаном

    Теги Зенит премьер-лига Россия Атлетико примера Испания возможные трансферы Николас Гайтан

    Полузащитнико «Атлетико» Николас Гайтан интересен «Зениту».

    Мадридский клуб готов вести переговоры о трансфере 29-летнего аргентинца, но сам игрок предпочел бы остаться в Европе.

    В данный момент Гайтан оформляет гражданство Португалии, в которой 6 лет играл за «Бенфику».

    Напомним, что летом 2017 года из «Атлетико» в «Зенит» перешел другой аргентинец – опорный полузащитник Матиас Краневиттер.

    Подробную статистику выступлений Гайтана вы можете посмотреть здесь.

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