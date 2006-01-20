«Реал» ищет дешевого и опытного центрального защитника, не заигранного в ЛЧ

Руководители заняты поисками центрального защитника.

Клуб намерен укрепить позицию, которая ослабла после отъезда Пепе в Турцию.

В необходимости покупки защитника «Реал» убедила и травма Хесуса Вальехо. Кроме того, из-за проблем с коленом не может играть более трех матчей подряд.

ищет дешевого и опытного центрального защитника, который не заигран в Лиге чемпионов и сможет выступить в этом турнире весной.