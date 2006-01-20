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    «Реал» ищет дешевого и опытного центрального защитника, не заигранного в ЛЧ

    Теги Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов травмы возможные трансферы Рафаэль Варан Хесус Вальехо

    Руководители «Реала» заняты поисками центрального защитника.

    Клуб намерен укрепить позицию, которая ослабла после отъезда Пепе в Турцию.

    В необходимости покупки защитника «Реал» убедила и травма Хесуса Вальехо. Кроме того, Рафаэль Варан из-за проблем с коленом не может играть более трех матчей подряд.

    «Реал» ищет дешевого и опытного центрального защитника, который не заигран в Лиге чемпионов и сможет выступить в этом турнире весной.

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