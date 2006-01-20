Максимович общался с Каррерой и хочет перейти в «Спартак»

продолжает вести переговоры с «Наполи» о трансфере центрального защитника .

Московский клуб предлагает вариант с арендой без обязательного выкупа 26-летнего игрока сборной Сербии.

хочет дождаться ЧМ-2018, после которого цена на футболиста может подняться.

На Максимовича также претендуют «Сент-Этьен» и «Вильярреал», но сам он предпочитает .

Российский клуб сделал наиболее выгодное предложение. Кроме того, серб уже общался с главным тренером москвичей .

Максимович надеется, что на следующей неделе сможет присоединиться к на сборе в Дубае.