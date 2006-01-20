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    Максимович общался с Каррерой и хочет перейти в «Спартак»

    Теги Спартак Сент-Этьен премьер-лига Россия Вильярреал лига 1 Франция серия А Италия примера Испания возможные трансферы Наполи Никола Максимович Джанлука Ди Марцио Массимо Каррера

    «Спартак» продолжает вести переговоры с «Наполи» о трансфере центрального защитника Николы Максимовича.

    Московский клуб предлагает вариант с арендой без обязательного выкупа 26-летнего игрока сборной Сербии.

    «Наполи» хочет дождаться ЧМ-2018, после которого цена на футболиста может подняться.

    На Максимовича также претендуют «Сент-Этьен» и «Вильярреал», но сам он предпочитает «Спартак».

    Российский клуб сделал наиболее выгодное предложение. Кроме того, серб уже общался с главным тренером москвичей Массимо Каррерой.

    Максимович надеется, что на следующей неделе сможет присоединиться к «Спартаку» на сборе в Дубае.

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