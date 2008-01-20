«Барселона» опровергла информацию о договоренности с Гризманном

выступила с заявлением по поводу появившейся информации о договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«Барселона» категорически опровергает появившуюся в различных СМИ информацию касательно нападающего «Атлетико» и возможной договоренности с нашим клубом», – сказано в заявлении каталонцев.

Ранее появилась информация, что «Барселона» и Гризманн договорились о летнем трансфере и компенсации на случай, если по чьей-то вине сделка сорвется.