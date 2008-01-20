Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» опровергла информацию о договоренности с Гризманном

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    «Барселона» выступила с заявлением по поводу появившейся информации о договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    «Барселона» категорически опровергает появившуюся в различных СМИ информацию касательно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и возможной договоренности с нашим клубом», – сказано в заявлении каталонцев.

    Ранее появилась информация, что «Барселона» и Гризманн договорились о летнем трансфере и компенсации на случай, если по чьей-то вине сделка сорвется.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться