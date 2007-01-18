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    Глушаков об игре сборной России: «Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали»

    Теги Спартак премьер-лига Россия сборная России сборная Аргентины Денис Глушаков товарищеские матчи (сборные)

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о шутке шоуменов Гарика Мартиросяна и Ивана Урганта, сравнивших игру сборной России с порно.

    «Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке.

    Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор.

    Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков», – сказал Глушаков.

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