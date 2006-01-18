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    «Эвертон» объявил о подписании контракта с Уолкоттом

    Теги Тео Уолкотт Гудисон Парк Эвертон премьер-лига Англия Арсенал трансферы

    Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт официально перешел в «Эвертон».

    28-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера предположительно составила 20 млн фунтов плюс бонусы.

    При этом зарплата футболиста останется такой же, как и в лондонском клубе. В «Арсенале» оклад форварда составлял 110 тысяч фунтов в неделю.

    «Я очень амбициозен и хочу вывести клуб на новый уровень. Я очень рад открыть новую главу в своей карьере, думаю, что «Эвертон» – правильное место для меня.

    Это клуб с великой историей. Фанаты страстно поддерживают команду, играть на «Гудисон парк» всегда очень сложно. Наш тренер голоден до побед и это именно то, что мне сейчас нужно», – сказал Уолкотт после подписания контракта.

    Фото: официальный сайт «Эвертона»

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