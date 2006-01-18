«Эвертон» объявил о подписании контракта с Уолкоттом

Полузащитник Тео Уолкотт официально перешел в «Эвертон».

28-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера предположительно составила 20 млн фунтов плюс бонусы.

При этом зарплата футболиста останется такой же, как и в лондонском клубе. В «Арсенале» оклад форварда составлял 110 тысяч фунтов в неделю.

«Я очень амбициозен и хочу вывести клуб на новый уровень. Я очень рад открыть новую главу в своей карьере, думаю, что – правильное место для меня.

Это клуб с великой историей. Фанаты страстно поддерживают команду, играть на парк» всегда очень сложно. Наш тренер голоден до побед и это именно то, что мне сейчас нужно», – сказал Уолкотт после подписания контракта.

Фото: официальный сайт «Эвертона»