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    Фил Джонс: «В мой первый сезон в «МЮ» «Сити» стал чемпионом, отыграв у нас 8 очков. Почему бы не повторить?»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Фил Джонс

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заявил, что «МЮ» в состоянии отыграть 12 очков и догнать лидера премьер-лиги «Манчестер Сити».

    «В футболе никогда не нужно говорить «никогда». Помню, что в мой первый сезон в «МЮ» (сезон-2011/12 – прим. Sports.ru) мы оторвались на 8 очков, шли на крейсерском ходу.

    Ничто не предвещало, что мы упустим победу. Но мы проиграли чемпионство в последнем туре. Это футбол. Люди могут говорить что угодно, но нам нужно оставаться позитивно настроенными и двигаться вперед.

    Никогда нельзя ничего знать наперед. В 2012-м это случилось с нами, так почему бы этому не повториться?» – сказал Джонс.

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