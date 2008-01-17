Фил Джонс: «В мой первый сезон в «МЮ» «Сити» стал чемпионом, отыграв у нас 8 очков. Почему бы не повторить?»

Защитник Фил Джонс заявил, что «МЮ» в состоянии отыграть 12 очков и догнать лидера премьер-лиги .

«В футболе никогда не нужно говорить «никогда». Помню, что в мой первый сезон в «МЮ» (сезон-2011/12 – прим. Sports.ru) мы оторвались на 8 очков, шли на крейсерском ходу.

Ничто не предвещало, что мы упустим победу. Но мы проиграли чемпионство в последнем туре. Это футбол. Люди могут говорить что угодно, но нам нужно оставаться позитивно настроенными и двигаться вперед.

Никогда нельзя ничего знать наперед. В 2012-м это случилось с нами, так почему бы этому не повториться?» – сказал Джонс.