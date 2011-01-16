Отставание «МЮ» от «Ман Сити» сократилось до 12 очков

победил «Сток Сити» в матче 23-го тура премьер-лиги (3:0).

Таким образом, «МЮ», у которого теперь 50 очков, сократил отставание от идущего на первом месте « до 12 баллов.

В этом туре «горожане» проиграли «Ливерпулю» (3:4), потерпев первое поражение в сезоне.

Третье место делят «Ливерпуль» и – у них по 47 очков.

Подробную статистику выступлений «Манчестер Юнайтед» вы можете посмотреть здесь.