Отставание «МЮ» от «Ман Сити» сократилось до 12 очков

«Манчестер Юнайтед» победил «Сток Сити» в матче 23-го тура премьер-лиги (3:0).
Таким образом, «МЮ», у которого теперь 50 очков, сократил отставание от идущего на первом месте « Манчестер Сити» до 12 баллов.
В этом туре «горожане» проиграли «Ливерпулю» (3:4), потерпев первое поражение в сезоне.
Третье место делят «Ливерпуль» и «Челси» – у них по 47 очков.
Подробную статистику выступлений «Манчестер Юнайтед» вы можете посмотреть здесь.
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