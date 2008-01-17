Венгер после матча с «Вест Бромвичем» назвал арбитра Дина «позорником»

Стали известны детали конфликта главного тренера Арсена Венгером с арбитром Майком Дином после игры с «Вест Бромвичем» (1:1).

Французский специалист по завершении матча премьер-лиги, в концовке которого Дин назначил пенальти в ворота «канониров», зашел в судейскую комнату и высказал недовольство работой прбитра.

«Когда мы зашли в судейскую комнату, Арсен Венгер, стоявший за нами в дверном пролете, сказал стюарду , чтобы тот его пропустил.

Он был очень агрессивен по отношению ко мне, агрессивно тыкал в меня и несколько раз сказал: «Вы не были справедливы».

Я сказал: «Так вы называете меня мошенником?». Он ответил: «Я придерживаюсь своих слов, вы не были справедливы».

Затем он заявил: «Вы много раз уже так поступали с нами, вы должны быть профессионалом, но вы позорник».

После этого Венгера из судейской комнаты вывел сотрудник службы охраны , – рассказал Дин.

Венгер по итогам расследования был дисквалифицирован на три матча.