Венгер после матча с «Вест Бромвичем» назвал арбитра Дина «позорником»

Стали известны детали конфликта главного тренера «Арсенала» Арсена Венгером с арбитром Майком Дином после игры с «Вест Бромвичем» (1:1).
Французский специалист по завершении матча премьер-лиги, в концовке которого Дин назначил пенальти в ворота «канониров», зашел в судейскую комнату и высказал недовольство работой прбитра.
«Когда мы зашли в судейскую комнату, Арсен Венгер, стоявший за нами в дверном пролете, сказал стюарду «Вест Бромвича», чтобы тот его пропустил.
Он был очень агрессивен по отношению ко мне, агрессивно тыкал в меня и несколько раз сказал: «Вы не были справедливы».
Я сказал: «Так вы называете меня мошенником?». Он ответил: «Я придерживаюсь своих слов, вы не были справедливы».
Затем он заявил: «Вы много раз уже так поступали с нами, вы должны быть профессионалом, но вы позорник».
После этого Венгера из судейской комнаты вывел сотрудник службы охраны «Вест Бромвича», – рассказал Дин.
Венгер по итогам расследования был дисквалифицирован на три матча.
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