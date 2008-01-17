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    Венгер после матча с «Вест Бромвичем» назвал арбитра Дина «позорником»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации судьи Вест Бромвич Майк Дин

    Стали известны детали конфликта главного тренера «Арсенала» Арсена Венгером с арбитром Майком Дином после игры с «Вест Бромвичем» (1:1).

    Французский специалист по завершении матча премьер-лиги, в концовке которого Дин назначил пенальти в ворота «канониров», зашел в судейскую комнату и высказал недовольство работой прбитра.

    «Когда мы зашли в судейскую комнату, Арсен Венгер, стоявший за нами в дверном пролете, сказал стюарду «Вест Бромвича», чтобы тот его пропустил.

    Он был очень агрессивен по отношению ко мне, агрессивно тыкал в меня и несколько раз сказал: «Вы не были справедливы».

    Я сказал: «Так вы называете меня мошенником?». Он ответил: «Я придерживаюсь своих слов, вы не были справедливы».

    Затем он заявил: «Вы много раз уже так поступали с нами, вы должны быть профессионалом, но вы позорник».

    После этого Венгера из судейской комнаты вывел сотрудник службы охраны «Вест Бромвича», – рассказал Дин.

    Венгер по итогам расследования был дисквалифицирован на три матча.

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