В интернете появились изображения новой формы ЦСКА на сезон-2018/19

В интернет попали фотографии новой формы для сезона-2018/19.

В мае истекает срок контракта московского клуба с adidas. Новым техническим спонсором армейцев станет компания Umbro, договор с которой был подписан ранее.

Домашняя форма будет выполнена в красно-синих цветах, гостевая в белом цвете, третья – в оранжевом с синими деталями.

В период с 2000 по 2008 год ЦСКА уже выступал в форме от компании Umbro. Официальная презентация ожидается в июне-июле 2018 года.

Фото: fancart.ru