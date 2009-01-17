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    В интернете появились изображения новой формы ЦСКА на сезон-2018/19

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия фото adidas игровая форма

    В интернет попали фотографии новой формы ЦСКА для сезона-2018/19.

    В мае истекает срок контракта московского клуба с adidas. Новым техническим спонсором армейцев станет компания Umbro, договор с которой был подписан ранее.

    Домашняя форма ЦСКА будет выполнена в красно-синих цветах, гостевая в белом цвете, третья – в оранжевом с синими деталями.

    В период с 2000 по 2008 год ЦСКА уже выступал в форме от компании Umbro. Официальная презентация ожидается в июне-июле 2018 года.

     

    Фото: fancart.ru

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