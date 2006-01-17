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    Роналду сказал игрокам «Реала»: «Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Кубок Испании Лига чемпионов Леганес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в преддверии матча Кубка Испании против «Леганеса» на тренировке выступил перед командой.

    Португалец признался, что теперь игрокам будет тяжело находить мотивацию каждые выходные в матчах примеры в связи с тем, что чемпионская гонка уже, по сути, проиграна.

    В то же время Роналду вдохновил партнеров не опускать рук в других турнирах: «Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты, мы поборемся за победу в них».

    Матч «Леганес» – «Реал» состоится в четверг, 18 января. Начало – в 23.30 по московскому времени.

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