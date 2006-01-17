Роналду сказал игрокам «Реала»: «Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты»

Нападающий Криштиану Роналду в преддверии матча Кубка Испании против на тренировке выступил перед командой.

Португалец признался, что теперь игрокам будет тяжело находить мотивацию каждые выходные в матчах примеры в связи с тем, что чемпионская гонка уже, по сути, проиграна.

В то же время Роналду вдохновил партнеров не опускать рук в других турнирах: «Лига чемпионов и – наши приоритеты, мы поборемся за победу в них».

Матч «Леганес» – состоится в четверг, 18 января. Начало – в 23.30 по московскому времени.