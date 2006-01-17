Роналду сказал игрокам «Реала»: «Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в преддверии матча Кубка Испании против «Леганеса» на тренировке выступил перед командой.
Португалец признался, что теперь игрокам будет тяжело находить мотивацию каждые выходные в матчах примеры в связи с тем, что чемпионская гонка уже, по сути, проиграна.
В то же время Роналду вдохновил партнеров не опускать рук в других турнирах: «Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты, мы поборемся за победу в них».
Матч «Леганес» – «Реал» состоится в четверг, 18 января. Начало – в 23.30 по московскому времени.
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