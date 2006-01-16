Луи ван Гал: «Отказался возглавить сборную Бельгии, потому что хотел отомстить «МЮ»

Бывший тренер Луи ван Гал заявил, что не согласился возглавить сборную Бельгии, чтобы отомстить «Манчестер Юнайтед», которые выплачивали ему компенсацию после увольнения.

«Конечно, было бы здорово поработать в сборной Бельгии, но я был настолько возмущен, мне так хотелось отомстить, что я позволил этой вакансии пройти мимо.

Разумеется, это была глупость, потому что спортивная ценность должна всегда идти на первом месте. Это всегда должно быть самым важным. Но тогда я взглянул на это по-другому. Дело не в деньгах, это была месть.

Я последовал своему инстинкту, действовал нерационально. Просто нужно с этим смириться. Я был успешным тренером, поэтому мне не хотелось вредить миру футбола. У меня было много хороших моментов.

«Манчестер Юнайтед» отнесся ко мне ужасно. Они были жестоки и низки. Все начали еще бывшие игроки, которые говорили, что я поставил скучный футбол.

Это меня взбесило. Футбол был организованным и четким. Через некоторое время мне начало казаться, что я так теряю свой авторитет среди игроков. Поэтому мне приходилось идти на уступки в моем подходе», – сказал ван Гал.

Луи ван Гал: «Я бы согласился на предложение английского топ-клуба, чтобы отомстить «Манчестер Юнайтед»