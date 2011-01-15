Юрген Клопп: «Это исторический матч, который будут обсуждать в ближайшие 20 лет, потому что, похоже, «Сити» больше не проиграет в этом году»

Главный тренер Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча премьер-лиги против (4:3).

«Вау, что за игра. Газ в пол. Это исторический матч, который будут обсуждать в ближайшие 20 лет, потому что, похоже, «Сити» больше не проиграет в этом году.

Люди со всего мира следили за этим матчем, потому что парни из обеих команд вложили всю душу.

Мы играли на запредельном уровне, постоянно создавали проблемы «Сити». Я не боялся в конце матча – не потому, что я не думал, что мы можем пропустить гол, просто я достаточно хорошо узнал свою команду.

Если совместить уровень мастерства и правильный настрой на игру, то получится такой матч. Мне все понравилось.

Да, Кариус пропустил в ближний угол от Сане, вы мне только что это показали. Люди всегда ищут волос в супе. Лорис знает, что допустил ошибку.

Голкипер «Сити» также частично виноват в голе Салаха, но никто не будет об этом говорить.

Посмотрим, как этот результат повлияет на нас по ходу сезона. Забить 4 гола после ухода Коутиньо – отличный результат. Пропустить 3 гола – уже не так хорошо. Но сегодня это идеально для нас, заслуженная победа», – сказал Клопп.