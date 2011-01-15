Гильем Балаге: «Арсенал» близок к подписанию Обамеянга за 60 млн евро»

Известный журналист Гильем Балаге заявил, что «Арсенал» близок к подписанию форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
«В ближайшее время «Арсенал» подтвердит несколько трансферов. Одним из них будет переход Обамеянга из «Боруссии». Сегодня он был выведен из состава клуба.
Лондонцы готовы заплатить за него 60 миллионов евро. «Арсенал» настроен оптимистично, в клубе считают, что «Боруссия» примет это предложение.
«Канониры» считают, что Обамеянг будет идеальной заменой для Санчеса, что он будет хорошо смотреться в паре с Ляказеттом», – рассказал Балаге.
Напомним, что дортмундская «Боруссия» сегодня официально сообщила, что Обамеянг был выведен из состава клуба на матч с «Вольфсбургом» по дисциплинарным причинам.
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