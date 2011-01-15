Гильем Балаге: «Арсенал» близок к подписанию Обамеянга за 60 млн евро»

Известный журналист Гильем Балаге заявил, что близок к подписанию форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«В ближайшее время «Арсенал» подтвердит несколько трансферов. Одним из них будет переход Обамеянга из . Сегодня он был выведен из состава клуба.

Лондонцы готовы заплатить за него 60 миллионов евро. «Арсенал» настроен оптимистично, в клубе считают, что «Боруссия» примет это предложение.

«Канониры» считают, что Обамеянг будет идеальной заменой для Санчеса, что он будет хорошо смотреться в паре с Ляказеттом», – рассказал Балаге.

Напомним, что дортмундская «Боруссия» сегодня официально сообщила, что Обамеянг был выведен из состава клуба на матч с «Вольфсбургом» по дисциплинарным причинам.