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    «МЮ» придется заплатить более 10 млн фунтов агенту за трансфер Санчеса

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы агенты

    «Манчестер Юнайтед» придется заплатить более 10 миллионов фунтов агенту Фернандо Фелисевичу за переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса во время зимнего трансферного окна.

    «Арсенал», в свою очередь, намерен получить за игрока не менее 30 миллионов фунтов. «Юнайтед» готов выплатить запрашиваемые суммы.

    Ранее сообщалось, что «Ман Сити» может отказаться от трансфера Санчеса из-за финансовых разногласий. Руководство манчестерского клуба готово предложить 20 миллионов, но даже компромиссный вариант в размере 25-30 миллионов может не устроить «Сити». Более того, «горожан» также не устраивают финансовые запросы агента Санчеса.

    Однако в «Сити» уверены, что чилиец хочет перейти в стан «горожан» и играть под руководством Пепа Гвардиолы.

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