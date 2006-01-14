«МЮ» придется заплатить более 10 млн фунтов агенту за трансфер Санчеса

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить более 10 миллионов фунтов агенту Фернандо Фелисевичу за переход полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса во время зимнего трансферного окна.

«Арсенал», в свою очередь, намерен получить за игрока не менее 30 миллионов фунтов. «Юнайтед» готов выплатить запрашиваемые суммы.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» может отказаться от трансфера Санчеса из-за финансовых разногласий. Руководство манчестерского клуба готово предложить 20 миллионов, но даже компромиссный вариант в размере 25-30 миллионов может не устроить «Сити». Более того, «горожан» также не устраивают финансовые запросы агента Санчеса.

Однако в «Сити» уверены, что чилиец хочет перейти в стан «горожан» и играть под руководством Пепа Гвардиолы.