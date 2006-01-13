Агент Фернандеша: «Интер» знает, что Мануэл хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона»

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, подтвердил новость об интересе к футболисту со стороны .

– Есть ли от предложение?

– Независимо от этого, «Интер» знает, что Мануэл хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом.

Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта – стать чемпионом.

– А потом? Ведь это серия А, а игрок немолод.

– Да, мы это прекрасно знаем. Но еcли Мануэл станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с «Локомотивом», либо уйти в другой клуб.

– В каком виде существует интерес «Интера»?

– В виде вопроса по телефону, – сказал агент.

Ранее появилась информация об интересе к Фернандешу со стороны и согласии ирока на переход.