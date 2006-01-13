Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент Фернандеша: «Интер» знает, что Мануэл хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона»

    Теги Локомотив Интер премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Паулу Барбоза Мануэл Фернандеш

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, подтвердил новость об интересе к футболисту со стороны «Интера».

    – Есть ли от «Интера» предложение?

    – Независимо от этого, «Интер» знает, что Мануэл хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом.

    Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта – стать чемпионом. 

    – А потом? Ведь это серия А, а игрок немолод.

    – Да, мы это прекрасно знаем. Но еcли Мануэл станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с «Локомотивом», либо уйти в другой клуб. 

    – В каком виде существует интерес «Интера»?

    – В виде вопроса по телефону, – сказал агент.

    Ранее появилась информация об интересе к Фернандешу со стороны «Интера» и согласии ирока на переход.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться