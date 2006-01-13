Агент Фернандеша: «Интер» знает, что Мануэл хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, подтвердил новость об интересе к футболисту со стороны «Интера».
– Есть ли от «Интера» предложение?
– Независимо от этого, «Интер» знает, что Мануэл хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом.
Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта – стать чемпионом.
– А потом? Ведь это серия А, а игрок немолод.
– Да, мы это прекрасно знаем. Но еcли Мануэл станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с «Локомотивом», либо уйти в другой клуб.
– В каком виде существует интерес «Интера»?
– В виде вопроса по телефону, – сказал агент.
Ранее появилась информация об интересе к Фернандешу со стороны «Интера» и согласии ирока на переход.
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