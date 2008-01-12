Председатель «Локомотива»: «У Фернандеша контракт до 2019 года. Я хочу Роналду бесплатно, но что поделать»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что хавбек Мануэл Фернандеш заинтересовал .

«У Фернандеша действующий контракт в «Локомотиве» до 2019 года. Он является футболистом , и он нам нужен.

Если до меня это [переговоры о трансфере] не дошло, значит, никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу [Криштиану] Роналду бесплатно, но что теперь сделать.

Фернандеш нам нужен, и считаю, что в «Локомотиве» у него достаточно игрового времени, чтобы расти и чтобы подготовиться к чемпионату мира в составе сборной Португалии.

Может, отдельные португальские игроки боятся конкуренции в сборной и пытаются раздувать такую историю», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласился перейти в с целью получить больше шансов попасть в состав сборной Португалии на ЧМ-2018.

«Интер» интересуется хавбеком «Локомотива» Фернандешем