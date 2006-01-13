Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Динамо» интересуется Караваевым. «Спарта» хочет 3 миллиона евро

    Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага возможные трансферы Динамо Москва Вячеслав Караваев

    «Динамо» планирует приобрести флангового защитника и рассматривает возможность трансфера Вячеслава Караваева из «Спарты».

    Пражский клуб готов рассмотреть продажу 22-летнего российского футболиста и хочет выручить за него 3 миллиона евро.

    Возможна аренда Караваева с правом выкупа, если такой вариант устроит самого футболиста.

    Напомни, ранее появлялась информация об интересе московского клуба к украинскому полузащитнику луганской «Зари» Александру Караваеву.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться