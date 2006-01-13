«Динамо» интересуется Караваевым. «Спарта» хочет 3 миллиона евро

«Динамо» планирует приобрести флангового защитника и рассматривает возможность трансфера Вячеслава Караваева из «Спарты».
Пражский клуб готов рассмотреть продажу 22-летнего российского футболиста и хочет выручить за него 3 миллиона евро.
Возможна аренда Караваева с правом выкупа, если такой вариант устроит самого футболиста.
Напомни, ранее появлялась информация об интересе московского клуба к украинскому полузащитнику луганской «Зари» Александру Караваеву.
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