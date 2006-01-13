«Динамо» интересуется Караваевым. «Спарта» хочет 3 миллиона евро

планирует приобрести флангового защитника и рассматривает возможность трансфера из «Спарты».

Пражский клуб готов рассмотреть продажу 22-летнего российского футболиста и хочет выручить за него 3 миллиона евро.

Возможна аренда Караваева с правом выкупа, если такой вариант устроит самого футболиста.

Напомни, ранее появлялась информация об интересе московского клуба к украинскому полузащитнику луганской «Зари» Александру Караваеву.