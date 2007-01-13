Массимо Каррера: «У нас нет намерения продавать Промеса и Зе Луиша»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном расставании с форвардом Зе Луишом и полузащитником Куинси Промесом.
«Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их.
Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, я не смогу заставить их передумать.
Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», – сказал Каррера.
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