Массимо Каррера: «У нас нет намерения продавать Промеса и Зе Луиша»

Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном расставании с форвардом Зе Луишом и полузащитником .

«Для меня они футболисты , у нас нет намерения продавать их.

Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, я не смогу заставить их передумать.

Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», – сказал Каррера.