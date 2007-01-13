Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «У нас нет намерения продавать Промеса и Зе Луиша»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Зе Луиш Куинси Промес Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном расставании с форвардом Зе Луишом и полузащитником Куинси Промесом.

    «Для меня они футболисты «Спартака», у нас нет намерения продавать их.

    Естественно, если поступит хорошее для клуба и игрока предложение, я не смогу заставить их передумать.

    Не хочу, чтобы они играли в «Спартаке», будучи недовольными. Каждый должен иметь возможность идти по выбранному пути», – сказал Каррера.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться