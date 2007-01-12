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    «Матч ТВ»: «Динамо» может оштрафовать Погребняка на 20 млн евро за нарушение Трудового кодекса

    Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва

    Форвард «Динамо» Павел Погребняк может быть оштрафован клубом на крупную сумму.

    Руководство москвичей расследует ситуацию с отъездом форварда в Турин в день матча 20-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:0). 9 декабря 34-летний игрок вместе с братьями посетил встречу серии А «Ювентус» – «Интер» (0:0).

    – Почему только сейчас стало известно о расследовании, если прошло больше месяца?

    – Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

    – Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…

    – К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком.

    А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул.

    За нарушение данного пункта контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

    – Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или все же штрафе?

    – Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или расторгнет контракт.

    – Получается, «Динамо» на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?

    – Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сказался больным, улетел раньше времени.

    В 9 утра уже прошел границу, а в 14.00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал, – сказал источник в «Динамо».

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