«Матч ТВ»: «Динамо» может оштрафовать Погребняка на 20 млн евро за нарушение Трудового кодекса

Форвард «Динамо» Павел Погребняк может быть оштрафован клубом на крупную сумму.
Руководство москвичей расследует ситуацию с отъездом форварда в Турин в день матча 20-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:0). 9 декабря 34-летний игрок вместе с братьями посетил встречу серии А «Ювентус» – «Интер» (0:0).
– Почему только сейчас стало известно о расследовании, если прошло больше месяца?
– Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.
– Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…
– К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком.
А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул.
За нарушение данного пункта контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.
– Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или все же штрафе?
– Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или расторгнет контракт.
– Получается, «Динамо» на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?
– Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сказался больным, улетел раньше времени.
В 9 утра уже прошел границу, а в 14.00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал, – сказал источник в «Динамо».
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