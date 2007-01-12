«Матч ТВ»: «Динамо» может оштрафовать Погребняка на 20 млн евро за нарушение Трудового кодекса

Форвард Павел Погребняк может быть оштрафован клубом на крупную сумму.

Руководство москвичей расследует ситуацию с отъездом форварда в Турин в день матча 20-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:0). 9 декабря 34-летний игрок вместе с братьями посетил встречу серии А «Ювентус» – «Интер» (0:0).

– Почему только сейчас стало известно о расследовании, если прошло больше месяца?

– Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

– Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…

– К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком.

А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул.

За нарушение данного пункта контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

– Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или все же штрафе?

– Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или расторгнет контракт.

– Получается, на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?

– Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сказался больным, улетел раньше времени.

В 9 утра уже прошел границу, а в 14.00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал, – сказал источник в «Динамо».