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    «Сантос» хочет удержать Вериссимо, которым интересуется «Спартак»

    Теги Спартак Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Лукас Вериссимо

    Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак».

    «Сегодня мы н хотим терять Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Лукас – очень талантливый футболист, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что знаем: он будет играть в сборной Бразилии.

    Возможно, ему понадобится время, но он там окажется. Лукас очень молод и талантлив, и «Сантос» не хочет терять такого игрока. Представьте, сколько мы потеряем, если отдадим игрока, учитывая наши трудности с привлечением новичков», – сказал Перес.

    Ранее сообщалось, что «Сантос» ждет от английского клуба более выгодного предложения о трансфере Вериссимо, чем сделал «Спартак». Московский клуб готов приобрести 23-летнего Вериссимо за 6 миллионов евро с обязательством выплатить 10% от суммы с последующей продажи игрока. 

    Статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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