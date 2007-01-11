«Сантос» хочет удержать Вериссимо, которым интересуется «Спартак»

Президент Жозе Карлос Перес прокомментировал информацию о возможном переходе защитника в «Спартак».

«Сегодня мы н хотим терять Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Лукас – очень талантливый футболист, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что знаем: он будет играть в сборной Бразилии.

Возможно, ему понадобится время, но он там окажется. Лукас очень молод и талантлив, и «Сантос» не хочет терять такого игрока. Представьте, сколько мы потеряем, если отдадим игрока, учитывая наши трудности с привлечением новичков», – сказал Перес.

Ранее сообщалось, что «Сантос» ждет от английского клуба более выгодного предложения о трансфере Вериссимо, чем сделал . Московский клуб готов приобрести 23-летнего Вериссимо за 6 миллионов евро с обязательством выплатить 10% от суммы с последующей продажи игрока.

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