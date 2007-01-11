Эрик Абидаль: «Когда у меня был рак, Месси попросил не присылать видео игрокам «Барсы», потому что им было больно видеть меня живым трупом»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что нападающий «Барсы» просил француза не присылать видео, когда Абидаль боролся с раком.

«Болезнь – это страдания, которые я запомню на всю жизнь. Это было невыносимо, словно удар ножом. Когда доктор сказал, что мне потребуется операция, я был счастлив. Я не пожелаю этих страданий никому.

Я был очень худым, перед одним из матчей я отправил видео игрокам «Барсы», чтобы порадовать их и поддержать. Знаете, что сказал мне Месси? Чтобы я не присылал такие видео, потому что это делало им больно.

Я вообще об этом не думал. Я старался их поддержать, но он сказал, что им очень тяжело видеть живого мертвеца, это их расстраивает.

Когда Анри приехал ко мне в больницу, я расплакался как дитя. Я не хотел, чтобы он видел меня таким, но я был рад, что он ко мне приехал», – сказал Абидаль в эфире Canal+.