Жена Аршавина угрожала отрезать пальцы казахстанской модели из-за видео, где она обнимает Андрея

Казахстанская модель Ольга Семенова сообщила, что Алиса Казьмина, жена полузащитника «Кайрата» , угрожала ее здоровью.

«28 декабря в сети появилось видео (с участием Семеновой и Аршавина – прим. Sports.ru).

Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи.

Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму.

Я обращалась к ней на «вы», дала свой номер. Предложила позвонить и поговорить о сложившейся ситуации. На что она ответила, что направляется в Алма-Ату, и пожелала мне удачи.

В тот день мы хорошо погуляли. Начали в одном заведении, а после ребята попросили меня отвезти их в другое. По дороге друг Аршавина, также футболист, стал некорректно вести себя по отношению к моей подруге. После ряда неадекватных действий с его стороны я высадила их из машины. Все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Написала Аршавину, дала понять, чтобы он поговорил с супругой о сложившейся ситуации, но он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона. С того дня мы больше не встречались, он делает вид, что впервые меня видит.

Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь в среду утром написать заявление в прокуратуру и в суд.

Буду разбираться. Это уголовная статья. Если в дальнейшем со мной, моей семьей или имуществом что-то случится, отвечать за это будет Алиса Казьмина», – сказала Семенова.

Ранее жену Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» за дебош на борту самолета.

Жена Аршавина устроила скандал в самолете. Она называла себя майором ФСБ