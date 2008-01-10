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    Жена Аршавина угрожала отрезать пальцы казахстанской модели из-за видео, где она обнимает Андрея

    Теги Андрей Аршавин светская хроника происшествия высшая лига Казахстан Кайрат

    Казахстанская модель Ольга Семенова сообщила, что Алиса Казьмина, жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, угрожала ее здоровью.

    «28 декабря в сети появилось видео (с участием Семеновой и Аршавина – прим. Sports.ru).

    Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи.

    Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму.

    Я обращалась к ней на «вы», дала свой номер. Предложила позвонить и поговорить о сложившейся ситуации. На что она ответила, что направляется в Алма-Ату, и пожелала мне удачи.

    В тот день мы хорошо погуляли. Начали в одном заведении, а после ребята попросили меня отвезти их в другое. По дороге друг Аршавина, также футболист, стал некорректно вести себя по отношению к моей подруге. После ряда неадекватных действий с его стороны я высадила их из машины. Все находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Написала Аршавину, дала понять, чтобы он поговорил с супругой о сложившейся ситуации, но он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона. С того дня мы больше не встречались, он делает вид, что впервые меня видит.

    Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь в среду утром написать заявление в прокуратуру и в суд.

    Буду разбираться. Это уголовная статья. Если в дальнейшем со мной, моей семьей или имуществом что-то случится, отвечать за это будет Алиса Казьмина», – сказала Семенова.

    Ранее жену Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» за дебош на борту самолета.

    Жена Аршавина устроила скандал в самолете. Она называла себя майором ФСБ

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