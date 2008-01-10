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    Санчес будет зарабатывать 13 млн фунтов в год и получит бонус 30 млн, если летом перейдет в «Ман Сити»

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Манчестер Сити» подготовил предложение для полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса по зарплате, если игрок перейдет летом.

    Зарплата 29-летнего чилийца составит 13 миллионов фунтов в год. Кроме того, хавбек получит подписной бонус в размере 30 миллионов фунтов.

    Контракт Санчеса с «Арсеналом» действует до 30 июня 2018 года, после чего футболист станет свободным агентом.

    Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна «Арсенал» хочет продать Санчеса за 35 миллионов фунтов, «Ман Сити» готов предложить 20 миллионов.

    Статистику выступлений игрока можно увидеть здесь.

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