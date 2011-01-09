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    Иван Ракитич: «Мое мнение ничего не значит, но цена за Коутиньо немного высоковата»

    Теги Барселона примера Испания Иван Ракитич Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал трансферную сумму, выплаченную за его нового одноклубника Филиппе Коутиньо (160 миллионов евро).

    «Мое мнение не имеет значения, но цена немного высоковата. Впрочем, такие условия диктует рынок.

    Мы рады каждому отличному игроку. Поздравляю президента клуба и всех, кто сделал трансфер возможным.

    Теперь Коутиньо в семье, мы будем наслаждаться его игрой, он в лучшем клубе мира», – заявил Ракитич.

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