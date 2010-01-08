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    «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Обамеянгу зарплату 30 млн евро в год

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы бизнес высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.

    Как сообщалось ранее, «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить за игрока 72 миллиона евро.

    Если сделка будет оформлена, то еще 66 миллионов клуб заплатит в казну страны в качестве налога на роскошь.

    «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Обамеянгу контракт на четыре года и зарплату 30 миллионов евро в год (18 – после уплаты налогов).

    Таким образом, в общей сложности трансфер 28-летнего габонца вместе с зарплатой и налогами может обойтись китайской команде в 258 миллионов евро.

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