Зинедин Зидан: «Сейчас новички «Реалу» не нужны. Я доволен командой»

Главный тренер Зинедин Зидан после ничьей с «Сельтой» (2:2) в матче чемпионата Испании заявил, что команда не нуждается в усилении.

«Сегодняшней игрой мы недовольны, но до конца сезона еще далеко. Завтра мы вернемся к работе и мы не собираемся говорить о чемпионате. Будем работать день за днем, идти от матча к матчу, постараемся показать стабильную игру, но сходить с ума не будем.

Трансферы? Сейчас новички мне не нужны. Посмотрим, что случится до 31-го числа, но не сейчас. Почему? Потому что я доволен командой», – сказал Зидан.

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Зидан после ничьей с «Сельтой»: «У меня нет объяснений»