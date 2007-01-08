Зинедин Зидан: «Сейчас новички «Реалу» не нужны. Я доволен командой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Сельтой» (2:2) в матче чемпионата Испании заявил, что команда не нуждается в усилении.
«Сегодняшней игрой мы недовольны, но до конца сезона еще далеко. Завтра мы вернемся к работе и мы не собираемся говорить о чемпионате. Будем работать день за днем, идти от матча к матчу, постараемся показать стабильную игру, но сходить с ума не будем.
Трансферы? Сейчас новички мне не нужны. Посмотрим, что случится до 31-го числа, но не сейчас. Почему? Потому что я доволен командой», – сказал Зидан.
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