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    Шандор Варга: «Венгер может вернуться к варианту с Головиным, если Озил не продлит контракт»

    Теги ЦСКА Месут Озил Станислав Черчесов Арсен Венгер премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Шандор Варга Александр Головин

    Агент Шандор Варга рассказал, как тренер «Арсенала» Арсен Венгер следит за полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

    – Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?

    – После матча с БАТЭ [7 декабря]. Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. Лондонцы его ведут, следят за ним.

    Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

    Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в «Арсенале». Например, продлит ли Озил контракт. Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина, – описал ситуацию Варга.

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