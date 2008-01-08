Шандор Варга: «Венгер может вернуться к варианту с Головиным, если Озил не продлит контракт»

Агент Шандор Варга рассказал, как тренер «Арсенала» Арсен Венгер следит за полузащитником ЦСКА Александром Головиным.
– Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?
– После матча с БАТЭ [7 декабря]. Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. Лондонцы его ведут, следят за ним.
Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.
Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в «Арсенале». Например, продлит ли Озил контракт. Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина, – описал ситуацию Варга.
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