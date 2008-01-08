Шандор Варга: «Венгер может вернуться к варианту с Головиным, если Озил не продлит контракт»

Агент Шандор Варга рассказал, как тренер Арсен Венгер следит за полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

– Когда в последний раз общался с вами по поводу Александра Головина?

– После матча с БАТЭ [7 декабря]. Я вместе со был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. Лондонцы его ведут, следят за ним.

Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в «Арсенале». Например, продлит ли Озил контракт. Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина, – описал ситуацию Варга.