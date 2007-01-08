Венгер о вылете из Кубка Англии: «Слишком просто все списать на выбор состава»

Главный тренер Арсен Венгер рассказал о матче Кубка Англии против (2:4).

«Неудачный матч, мы очень расстроены из-за результата. Нам противостоял очень хороший соперник, они опасно действовали в атаке. Решающую роль в поражении сыграли единоборства, мы уступили в этом компоненте. Мы играли недостаточно хорошо.

Такой состав был выбран из-за того, что в среду у нас очередная игра. Вам всегда задают вопросы о составе после неудачных матчей. У нас была достаточно опытная команда – 8 или 9 футболистов играли за сборные. Слишком просто все списать на выбор состава.

Такие команды, как «Ноттингем Форест», сложно обыграть. В подобных матчах нельзя допускать те ошибки, которые мы позволяли себе сегодня в обороне.

Я не видел второй пенальти. Уже сказал об арбитрах все, что должен был сказать», – резюмировал Венгер.

Матч судила бригада Джонатана Мосса.