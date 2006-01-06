«Спартак» уже в субботу может подписать защитника «Сантоса» Вериссимо

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в .

Московский клуб сперва предложил за трансфер 23-летнего бразильца 6 миллионов евро.

Затем сумма выросла до 8 миллионов, и эти условия устроили «Сантос».

намерен оформить сделку как можно скорее и требовал ответа от бразильцев до пятницы. Трансфер может состояться уже в субботу.

Клубу принадлежат 80% прав на Вериссимо, 10% владеет сам игрок, остальные 10% принадлежат двум агентствам.

Подробную статистику выступлений Вериссимо смотрите здесь.