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    «Спартак» уже в субботу может подписать защитника «Сантоса» Вериссимо

    Теги Спартак Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Лукас Вериссимо

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в «Спартак».

    Московский клуб сперва предложил за трансфер 23-летнего бразильца 6 миллионов евро.

    Затем сумма выросла до 8 миллионов, и эти условия устроили «Сантос».

    «Спартак» намерен оформить сделку как можно скорее и требовал ответа от бразильцев до пятницы. Трансфер может состояться уже в субботу.

    Клубу принадлежат 80% прав на Вериссимо, 10% владеет сам игрок, остальные 10% принадлежат двум агентствам.

    Подробную статистику выступлений Вериссимо смотрите здесь.

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