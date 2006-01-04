Антонио Конте: «Жаль, что приходится обсуждать ничью. В матче с «Арсеналом» мы заслуживали победы»

Главный тренер Антонио Конте рассказал о своих впечатлениях от игры 22-го тура АПЛ с (2:2).

«Думаю, мы должны испытывать разочарование. Сегодня у нас был отличный шанс победить. Но это футбол, необходимо принять итоговый результат.

Конечно, когда понимаешь, что упустил отличную возможность выиграть, есть некоторое разочарование, но игроки чувствуют то же самое. Мы работаем вместе, вместе побеждаем, играем вничью и проигрываем. Повторю, очень жаль, ведь мы заслужили победы в этой игре. Когда создаешь столько моментов, нужно побеждать. но сейчас мы обсуждаем ничью. Это хорошая ничья в матче с достойным соперником, но в этом матче мы наиграли на победу.

Что касается Мораты, ему сейчас просто не везет. Ему нужно продолжать работать и прибавлять. У него было много моментов, жаль, что не удалось их реализовать. В то же время я доволен его работой и самоотдачей», – сказал Конте.