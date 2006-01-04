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    Арсен Венгер: «Пенальти на Азаре? Это несерьезно»

    Теги Челси Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал судьи Эден Азар

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ с «Челси» (2:2) и высказался о работе судей.

    «Это был выдающийся матч. В очередной раз было принято решение не в нашу пользу. В своей подготовке мы должны учитывать, что с этим приходится сталкиваться. Вы видите хороший футбол. К сожалению, одновременно с этим вы видите плохие судейские решения.

    Не хочу ввязываться в обсуждение, потому что это меня расстраивает. 

    Пенальти на Азаре? Это несерьезно», – заявил Венгер.

     

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