Арсен Венгер: «Пенальти на Азаре? Это несерьезно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 22-го тура АПЛ с «Челси» (2:2) и высказался о работе судей.

«Это был выдающийся матч. В очередной раз было принято решение не в нашу пользу. В своей подготовке мы должны учитывать, что с этим приходится сталкиваться. Вы видите хороший футбол. К сожалению, одновременно с этим вы видите плохие судейские решения.

Не хочу ввязываться в обсуждение, потому что это меня расстраивает.

Пенальти на Азаре? Это несерьезно», – заявил Венгер.