Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эрнесто Вальверде: «Коутиньо — отличный игрок, но мне нравятся футболисты «Барселоны»

    Теги Ливерпуль Барселона Сельта Эрнесто Вальверде Кубок Испании Филиппе Коутиньо Усман Дембеле

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью перед матчем против «Сельты» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

    «Коутиньо — игрок другой команды. Конечно, он отличный футболист. Не знаю, что произойдет, но мне нравятся игроки из моего клуба.

    Возвращение такого футболиста, как Дембеле, — очень радостная новость для нас. Он получил травму во время адаптации, поэтому посмотрим, сможет ли он нам помочь. Усман готов играть.

    Умтити — превосходный футболист, и мы надеемся, что он останется в «Барселоне» на долгие годы.

    Мы уже играли против «Сельты», и мы знаем, что нас ждет. Первая встреча пройдет в гостях, и «Сельта» очень агрессивна. Это будет матч между двумя хорошими командами. Мы уважаем своего соперника. Они были одними из тяжелейших оппонентов во время жеребьевки.

    «Сельта» прогрессирует на протяжении долгого времени, они оказывают давление и хорошо играют. Наши матчи против них в прошлые годы — это то, о чем нельзя забывать. Однако у команды сменился тренер, и мы будем ориентироваться на нашу последнюю игру против «Сельты», — сказал Вальверде.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться