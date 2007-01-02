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    Лионель Месси: «Быть отцом – одно из самых невероятных ощущений, что я когда-либо испытывал»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины светская хроника

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своей игре, своем будущем и своей личной жизни.

    «Я хочу быть идеальным игроком. И есть некоторые моменты, над которыми нужно поработать, чтобы достичь максимума.

    В каких моментах? Пенальти. Мне нужно побольше практиковаться.

    Наверное, я не буду тренером после того, как завершу карьеру. Но еще много времени. Может, я передумаю.

    Дома мы редко говорим о футболе. В «Барселоне» или сборной Аргентины должно произойти что-то экстраординарное, чтобы мы заговорили о футболе во время ланча.

    Я живу обычной семейной жизнью. Да, иногда бы я хотел прогуляться со своей семьей без того, чтобы меня на каждом шагу останавливали болельщики. Я просто невероятно чувствую себя в роли отца, это одно из лучших ощущений, что у меня было», – сказал Месси.

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