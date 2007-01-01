Кака: «Аршавин – один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом»

Бывший полузащитник «Милана» Кака высказался об экс-капитане сборной России Андрее Аршавине.
- У тебя есть любимый гол в карьере?
- Их несколько. И один из них – в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2007 году.
- Ты играл со многими звездами. Кто из них поразил тебя больше всех как человек? Может, Пирло?
- Нет, пожалуй, я скажу – Кафу, потому что когда я перебрался в «Милан», он стал для меня отцом.
- А кто обладает самым сильным ударом?
- Думаю, Криштиану Роналду и, пожалуй, Роберто Карлос.
- Кто сейчас лучший из молодых футболистов?
- Мне нравится Габриэл Жезус. Думаю, он один из лучших.
– Знаешь каких-нибудь российских игроков?
– Из нынешних не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале», – сказал Кака.
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