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    Кака: «Аршавин – один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом»

    Теги Андрей Аршавин Кафу Кака премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Казахстан Кайрат Габриэл Жезус

    Бывший полузащитник «Милана» Кака высказался об экс-капитане сборной России Андрее Аршавине.

    - У тебя есть любимый гол в карьере?

    - Их несколько. И один из них – в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2007 году.

    - Ты играл со многими звездами. Кто из них поразил тебя больше всех как человек? Может, Пирло?

    - Нет, пожалуй, я скажу – Кафу, потому что когда я перебрался в «Милан», он стал для меня отцом.

    - А кто обладает самым сильным ударом?

    - Думаю, Криштиану Роналду и, пожалуй, Роберто Карлос.

    - Кто сейчас лучший из молодых футболистов?

    - Мне нравится Габриэл Жезус. Думаю, он один из лучших.

    – Знаешь каких-нибудь российских игроков?

    – Из нынешних не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале», – сказал Кака.

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