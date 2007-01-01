Кака: «Аршавин – один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом»

Бывший полузащитник «Милана» Кака высказался об экс-капитане сборной России Андрее Аршавине.

- У тебя есть любимый гол в карьере?

- Их несколько. И один из них – в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2007 году.

- Ты играл со многими звездами. Кто из них поразил тебя больше всех как человек? Может, Пирло?

- Нет, пожалуй, я скажу – Кафу, потому что когда я перебрался в «Милан», он стал для меня отцом.

- А кто обладает самым сильным ударом?

- Думаю, Криштиану Роналду и, пожалуй, Роберто Карлос.

- Кто сейчас лучший из молодых футболистов?

- Мне нравится . Думаю, он один из лучших.

– Знаешь каких-нибудь российских игроков?

– Из нынешних не так много. Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в , – сказал Кака.