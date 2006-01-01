Янг дисквалифицирован на 3 матча за то, что он ударил Тадича локтем

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дисквалифицирован на ближайшие 3 матча.
Футбольная ассоциация наказала полузащитника за агрессивное поведение в игре с «Саутгемптоном» (0:0). Камеры зафиксировали, как Янг ударил локтем хавбека Душана Тадича, судейская бригада Крэйга Поусона никак не отреагировала на это во время матча.
«Эшли Янг будет дисквалифицирован на ближайшие три игры с участием «Манчестер Юнайтед». Он принял обвинения в агрессивном поведении, но заявил, что такая дисквалификация чрезмерна. Этот аргумент был отклонен комиссией», – сказано в заявлении ассоциации.
Полузащитник пропустит матчи с «Эвертоном» и «Сток Сити» в премьер-лиге, а также игру с «Дерби Каунти» в рамках Кубка Англии.
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