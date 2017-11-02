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    Горетцка летом перейдет в «Баварию»

    Теги Бавария Шальке-04 Ливерпуль бундеслига Германия Барселона возможные трансферы Леон Горетцка

    Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка определился со своим будущим.

    22-летний немец имел предложения от ряда топ-клубов Европы, однако всерьез рассматривал только варианты с «Баварией», «Ливерпулем» и «Барселоной».

    Английскому клубу хавбек отказал быстро, «Барселона» получила отказ чуть позже. Горетцка принял решение не покидать бундеслигу и посчитал лучшим вариантом переход в «Баварию», с которой у футболиста уже есть договоренность. Он присоединится к мюнхенской команде летом в качестве свободного агента.

    Подробную статистику выступлений Горетцки вы можете посмотреть здесь.

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