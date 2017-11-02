Горетцка летом перейдет в «Баварию»

Полузащитник Леон Горетцка определился со своим будущим.

22-летний немец имел предложения от ряда топ-клубов Европы, однако всерьез рассматривал только варианты с «Баварией», и «Барселоной».

Английскому клубу хавбек отказал быстро, получила отказ чуть позже. Горетцка принял решение не покидать бундеслигу и посчитал лучшим вариантом переход в «Баварию», с которой у футболиста уже есть договоренность. Он присоединится к мюнхенской команде летом в качестве свободного агента.

Подробную статистику выступлений Горетцки вы можете посмотреть здесь.