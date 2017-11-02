Журналист Marca: «Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером»

Каталонский корреспондент газеты Marca Хави Эрнандес рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

«Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании.

По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нем.

Роберт Фернандес, спортивный директор, много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях «Барсы» – Головине и Аканджи. Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горетцка им тоже нравятся.

Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный», – сказал Эрнандес.

Директор «Барселоны» просматривал Головина в матче с «Базелем»