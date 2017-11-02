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    Журналист Marca: «Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером»

    Теги ЦСКА Шальке-04 премьер-лига Россия бундеслига Германия Барселона примера Испания Базель высшая лига Швейцария Лига чемпионов возможные трансферы Леон Горетцка Макс Майер Александр Головин Мануэль Аканджи Роберто Фернандес Бонильо

    Каталонский корреспондент газеты Marca Хави Эрнандес рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

    «Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании.

    По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нем.

    Роберт Фернандес, спортивный директор, много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях «Барсы» – Головине и Аканджи. Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горетцка им тоже нравятся.

    Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный», – сказал Эрнандес.

    Директор «Барселоны» просматривал Головина в матче с «Базелем»

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