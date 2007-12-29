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    «Спартак» стал второй по популярности темой во «Вконтакте», обойдя «Игру престолов» и «Матильду»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов рейтинги телевидение светская хроника UFC Пхенчхан-2018 интернет политика

    Социальная сеть «Вконтакте» опубликовала рейтинг событий, которые чаще всего упоминались на ее страницах в 2017 году.

    Наиболее обсуждаемыми стали новости, касающиеся криптовалюты, выступлений футбольного клуба «Спартак» и конфликта в Сирии.

    1) криптовалюта – 2,8 миллиона упоминаний;

    2) московский «Спартак» – 2,5 миллиона;

    3) Сирия – 2,0 миллиона;

    4) Олимпиада в Пхенчхане – 1,9 миллиона;

    5) сериал «Шерлок» – 1,4 миллиона;

    6) Лига чемпионов УЕФА – 1,1 миллиона;

    7) сериал «Игра престолов» – 1,0 миллиона;

    8) фильм «Чудо-женщина» – 800 тысяч;

    9) бои UFC – 700 тысяч;

    10) фильм «Матильда» – 600 тысяч.

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