«Спартак» стал второй по популярности темой во «Вконтакте», обойдя «Игру престолов» и «Матильду»

Социальная сеть «Вконтакте» опубликовала рейтинг событий, которые чаще всего упоминались на ее страницах в 2017 году.

Наиболее обсуждаемыми стали новости, касающиеся криптовалюты, выступлений футбольного клуба и конфликта в Сирии.

1) криптовалюта – 2,8 миллиона упоминаний;

2) московский «Спартак» – 2,5 миллиона;

3) Сирия – 2,0 миллиона;

4) Олимпиада в Пхенчхане – 1,9 миллиона;

5) сериал «Шерлок» – 1,4 миллиона;

6) Лига чемпионов УЕФА – 1,1 миллиона;

7) сериал «Игра престолов» – 1,0 миллиона;

8) фильм «Чудо-женщина» – 800 тысяч;

9) бои – 700 тысяч;

10) фильм «Матильда» – 600 тысяч.