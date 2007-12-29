«Спартак» стал второй по популярности темой во «Вконтакте», обойдя «Игру престолов» и «Матильду»

Социальная сеть «Вконтакте» опубликовала рейтинг событий, которые чаще всего упоминались на ее страницах в 2017 году.
Наиболее обсуждаемыми стали новости, касающиеся криптовалюты, выступлений футбольного клуба «Спартак» и конфликта в Сирии.
1) криптовалюта – 2,8 миллиона упоминаний;
2) московский «Спартак» – 2,5 миллиона;
3) Сирия – 2,0 миллиона;
4) Олимпиада в Пхенчхане – 1,9 миллиона;
5) сериал «Шерлок» – 1,4 миллиона;
6) Лига чемпионов УЕФА – 1,1 миллиона;
7) сериал «Игра престолов» – 1,0 миллиона;
8) фильм «Чудо-женщина» – 800 тысяч;
9) бои UFC – 700 тысяч;
10) фильм «Матильда» – 600 тысяч.
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