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    Юрий Семин: «У меня есть разногласия со Штоффельсхаусом в понимании стратегии развития «Локомотива»

    Теги Локомотив Артем Дзюба Юрий Семин премьер-лига Россия Эрик Штоффельсхаус

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что у него есть недопонимание со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом.

    – Есть мнение, что лидерство «Локомотива» обусловлено спадом «Спартака» и «Зенита». Не обидно слышать такое?

    – Кто так говорит, пусть посмотрит на турнирную таблицу. «Локомотив» есть «Локомотив». И мы обращаем внимание только на себя.

    Обратите внимание, что я не комментирую ситуацию в других командах. Хочу говорить только о своей. Наверное, это правильно.

    – Мало кто мог поверить, что «Локомотив» уйдет на зимнюю паузу лидером, да еще и с таким отрывом. Как это стало возможным?

    – Все происходит постепенно. Для меня было очевидно, что «Локомотив» должен вернуться на лидирующие позиции в чемпионате России. И для этого есть все основания.

    Конечно, был спад, который длился около шести лет. И мы хотим вернуться на прежний уровень. Медленно, но верно мы идем к этому.

    Наша задача – сделать так, чтобы с «Локомотивом» все считались. И сегодня, я так думаю, с нами считаются. И в будущем тоже будут.

    – Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что зимой клуб сможет приобрести одного, максимум двух новичков. Этого достаточно?

    – Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно – мы в состоянии кого-то взять.

    Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда.

    – Много разговоров об Артеме Дзюбе. Он вам интересен?

    – Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь, меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением.

    Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна.

    – На трансферной политике не сказывается то обстоятельство, что вы не общаетесь со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом?

    – У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу, – сказал Семин.

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