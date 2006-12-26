ФИФА: «Понимаем, что решение Мутко было сделано в интересах ЧМ-2018»

Пресс-служба ФИФА прокомментировала решения Виталия Мутко приостановить свои полномочия главы .

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство РФ, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к чемпионату мира по футболу по плану.

В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом.

ФИФА понимает, что решение Мутко было сделано в интересах чемпионата мира. ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и за проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира», – сказали в пресс-службе ФИФА.