Моуринью о 300 млн евро, которые «МЮ» потратил на трансферы: «Этого недостаточно»

Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что 300 миллионов евро, которые клуб потратил на усиление состава за период работы португальца, было недостаточно.

«Этого недостаточно. Мы второй год стараемся перестроить команду, которая не является одной из лучших команд мира.

«Сити» покупает себе крайних защитников по цене форвардов. Большие клубы платят за трансферы суммы, которые не могут себе позволить другие команды», – сказал Моуринью.