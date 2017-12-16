Пеп Гвардиола: «Никогда не говорил своим игрокам, чтобы они специально фолили на поле»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова Жозе Моуринью.
Португалец, работающий с «Манчестер Юнайтед», после матча с «Ман Сити» (1:2) заявил, что соперник использует тактические фолы.
«Никогда не говорил такого игрокам. Я не знаю, сколько фолим на поле, но я думаю, что когда есть 70 процентов владения мячом, мы не будем действовать в таком стиле.
Конечно, иногда мы фолим. Мы не святые. Это из-за способа игры. Иногда, когда вы спотыкаетесь, вы делаете фол и получаете желтую карточку. Это футбол», – сказал Гвардиола.
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