Пеп Гвардиола: «Никогда не говорил своим игрокам, чтобы они специально фолили на поле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова Жозе Моуринью.

Португалец, работающий с , после матча с «Ман Сити» (1:2) заявил, что соперник использует тактические фолы.

«Никогда не говорил такого игрокам. Я не знаю, сколько фолим на поле, но я думаю, что когда есть 70 процентов владения мячом, мы не будем действовать в таком стиле.

Конечно, иногда мы фолим. Мы не святые. Это из-за способа игры. Иногда, когда вы спотыкаетесь, вы делаете фол и получаете желтую карточку. Это футбол», – сказал Гвардиола.