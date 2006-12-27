Жозе Моуринью: «МЮ» заслуживал побед в матчах с «Лестером» и «Бернли»

Главный тренер Жозе Моуринью рассказал о матче премьер-лиги против (2:2).

«Мы должны были побеждать сегодня. Я доволен тем, как играла команда, как она отреагировала на сложности и пыталась уйти от поражения при счете 0:2. В перерыве мы все обсудили, не могу сказать ничего плохого про своих футболистов. Хвалю их за бойцовский дух, их реакцию, за то, как провели второй тайм.

Не знаю, как «Бернли» забил со стандарта: отскок здесь, отскок там. Мы уже пропускали подобные голы. Потом они просто защищались 95 минут. Второй удар в створ – снова гол «Бернли».

Нам же пришлось провести 45 минут на их половине поля, чтобы забить те же 2 гола. С учетом того, как мы доминировали, это очень мало. Лингард вышел на замену и помог команде. Он и Мхитарян добавили команде скорости.

Вся команда согласилась провести второй тайм только с одним защитником. Мы добились ничьей, это уже не поражение. Это тот минимум, которого заслуживали мои игрока.

Расписание матча было одинаковым для нас и «Бернли», они так же страдали от этого, как и мы.

Почему вы считаете, что у нас черная полоса? Потому что команда заслуживает побеждать в подобных матчах? Соперник дважды ударил по нашим воротам и оба раза забил. Качественный футбол, игроки, идущие на риск ради победы, команда, заслуживавшая побед в матчах с «Лестером» и «Бернли», – это мы», – сказал Моуринью.