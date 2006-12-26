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    Харри Кейн: «Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером – это нечто. Надеюсь, 2018 год будет еще лучше»

    Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Саутгемптон Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился эмоциями после матча с «Саутгемптоном», в котором он превзошел достижение Лионеля Меси и побил рекорд Алана Ширера.

    «Этот год получился фантастическим. Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером – это нечто. Сделать еще один хет-трик – отличный вариант для последнего матча в году.

    Важно прибавлять с каждым годом. Я делал это всю карьеру и продолжу делать и дальше.

    Единственное, что немного расстроило, – два пропущенных сегодня мяча. Но мы забили пять и завершили год на высокой ноте. Надеюсь, 2018 год будет еще лучше», – рассказал Кейн.

    В этом году Харри Кейн забил больше Месси. Лучший бомбардир мира

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