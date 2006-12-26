На сайте «НТВ-Плюс» завершилось голосование за лучшего футбольного комментатора 2017 года.

Победителем стал Константин Генич (409 очков). Это его пятая победа в данных опросах, он также выигрывал в 2012-2015 годах.



Вторую позицию занял Александр Елагин (343 очка), третью – Роман Гутцайт (242 очка), четвертую – Денис Казанский (218 очков), пятую – (209 очков).

Георгий Черданцев набрал по итогам голосования 11 очков и расположился на 23-м месте.

Всего оставить свой голос можно было за 33 комментаторов.

Добавим, что в прошлом году лучшим был признан Юрий Розанов.

Георгий Черданцев. Что он за человек?