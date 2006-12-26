Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Генич выиграл голосование комментаторов в 2017 году, Черданцев занял 23-е место

    Теги рейтинги телевидение Юрий Розанов Георгий Черданцев Константин Генич Денис Казанский Александр Елагин Матч ТВ Роман Гутцайт

    На сайте «НТВ-Плюс» завершилось голосование за лучшего футбольного комментатора 2017 года.

    Победителем стал Константин Генич (409 очков). Это его пятая победа в данных опросах, он также выигрывал в 2012-2015 годах.

    Вторую позицию занял Александр Елагин (343 очка), третью – Роман Гутцайт (242 очка), четвертую – Денис Казанский (218 очков), пятую – Юрий Розанов (209 очков).

    Георгий Черданцев набрал по итогам голосования 11 очков и расположился на 23-м месте.

    Всего оставить свой голос можно было за 33 комментаторов.

    Добавим, что в прошлом году лучшим был признан Юрий Розанов.

    Георгий Черданцев. Что он за человек?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться