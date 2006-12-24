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    «Ювентус» летом может приобрести Стротмана за отступные 45 млн евро

    Теги Рома Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кевин Стротман Эмре Джан

    Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман интересен «Ювентусу», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky.

    Туринский клуб намерен летом перестроить среднюю линию поля, пригласив бесплатно хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана и подписав Стротмана.

    «Рома» вряд ли пойдет на переговоры, поэтому «Ювентус» может воспользоваться пунктом о сумме отступных в контракте 27-летнего голландца в размере 45 миллионов евро.

    Напомним, что летом 2016 года туринцы выкупили у римлян хавбека Миралема Пьянича за 32 миллиона евро.

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