Роналду в класико совершил успешных обводок в 6 раз меньше, чем Месси

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто в матче чемпионата Испании против (3:0) стал лидером по успешным обводкам (7).

Вторым по этому показателю стал форвард каталонцев (6), третьим – полузащитник «Барсы» Иван Ракитич (5).

Из игроков «Реала» больше всех успешных обводок на счету хавбека Луки Модрича (4). Криштиану Роналду всего один раз удачно применил дриблинг.

Месси в класико сделал 8 острых передач. Столько же сделали все игроки «Реала» вместе взятые