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    Роналду в класико совершил успешных обводок в 6 раз меньше, чем Месси

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Иван Ракитич Лука Модрич Серджи Роберто

    Защитник «Барселоны» Серджи Роберто в матче чемпионата Испании против «Реала» (3:0) стал лидером по успешным обводкам (7).

    Вторым по этому показателю стал форвард каталонцев Лионель Месси (6), третьим – полузащитник «Барсы» Иван Ракитич (5).

    Из игроков «Реала» больше всех успешных обводок на счету хавбека Луки Модрича (4). Криштиану Роналду всего один раз удачно применил дриблинг.

    Месси в класико сделал 8 острых передач. Столько же сделали все игроки «Реала» вместе взятые

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