Роналду в класико совершил успешных обводок в 6 раз меньше, чем Месси

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто в матче чемпионата Испании против «Реала» (3:0) стал лидером по успешным обводкам (7).
Вторым по этому показателю стал форвард каталонцев Лионель Месси (6), третьим – полузащитник «Барсы» Иван Ракитич (5).
Из игроков «Реала» больше всех успешных обводок на счету хавбека Луки Модрича (4). Криштиану Роналду всего один раз удачно применил дриблинг.
Месси в класико сделал 8 острых передач. Столько же сделали все игроки «Реала» вместе взятые
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.